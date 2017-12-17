سامسونج تكشف النقاب عن موعد طرح ” جالاكسي إس 9 “

متابعات(صدى):

كشف تقرير حديث لموقع ” بلومبيرج ” عزم شركة سامسونج الإعلان رسميا عن هاتفها الذكي المقبل من عائلة جالاكسي في شهر فبراير المقبل في خطوة غير مسبوقة.

وبحسب الموقع فإن سامسونج اعتادت الإعلان رسميا عن أحدث الهواتف الفائقة من عائلة جالاكسي في شهر مارس أو أبريل في السنوات القليلة الماضية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أوردت استعداد سامسونج لطرح ” إس 9 ” قريبا بجانب هاتف ” إس 9 بلس ” ، معتمدة على تصميم قريب من الإصدار السابق ” إي 8 “.

ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف الجديد معالجات جديدة أسرع من تلك المتواجدة حاليا في عائلة جالاكسي بالإضافة لتطوير الكاميرات أيضا.