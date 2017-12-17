عاصفة مدارية عنيفة تجتاح الفلبين

مانيلا(صدى):

قال مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أمس السبت، إن أمطارا بين المتوسطة والغزيرة تسببت في سيول وانهيارات أرضية مع وصول العاصفة المدارية ” كاي تاك ” إلى المنطقة بعد ظهر السبت وإن العاصفة قد تجتاح أنحاء أخرى مع تحركها غربا.

واجتاحت العاصفة منطقة بيساياس الشرقية وضربت جزرا وبلدات ساحلية مثل مدينة تاكلوبان حيث أودى الإعصار هايان بحياة ثمانية آلاف شخص عام 2013.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن الأمطار الغزيرة والأمواج العاتية تسببت في تقطع السبل بما لا يقل عن 11 ألف شخص في موانئ عديدة بالمنطقة. وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من عشرة آلاف شخص فروا إلى مراكز إيواء.

ويتحرى مسؤولو الإغاثة من الكوارث صحة تقارير عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في الثانية من العمر أثناء العاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن حالة الإنذار من العاصفة أعلنت في العديد من المقاطعات لأن الأمطار الغزيرة قد تستمر.

وتصل أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة كاي تاك إلى 80 كيلومترا في الساعة بعد وصولها إلى اليابسة في سان بوليكاربيو بمقاطعة سامار الشرقية.