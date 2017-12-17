بالفيديو.. لصان يسرقان سائق سيارة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر خلاله قيام لصوص بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه تحت تهديد الأسلحة بطريق عام في الرياض.

وأوضح الفيديو الذي وثقه قائد سيارة، كان خلف السيارة المسروقة، بمدينة الرياض وتحديدا بحي الروضة، قيام اللصوص بصدم السيارة المسروقة، ثم تهديد سائقها بالسلاح.

وأظهر المقطع إجبار اللصوص سائق السيارة على تركها ومن ثم قيادتها من قبل أحدهم والهرب بها.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نظرا للجرأة التي أبداها اللصوص في تنفيذ السرقة.

وطالب المغردون بضرورة الحزم لردع هذا الإجرام، وضبط المتهمين ومحاسبتهم على جريمتهم.