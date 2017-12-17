بالفيديو.. كواليس طرد الشاعر الكويتي شريان الديحاني من معرض جدة للكتاب 

نايف السالم(صدى):

حالة كبيرة من الجدل، أثارها الشاعر الكويتي شريان الديحاني في معرض جدة الدولي للكتاب بعد منعه من توقيع كتاب له، وطرده من صالة المعرض.

وأثار ما حدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين خاصة أنه لم يتضح السبب الدقيق لطرد شريان.

ودشن مغردون وسما بعنوان ” معرض – الكتاب – يسئ – لشريان “، وكان الشاعر الكويتي ، توجه إلى المعرض لتوقيع ديوان شعر له وكتاب آخر يحمل عنوان “شريان وأشياؤه”.وبعد أن بدأ بتوقيع كتابيه في الجناح رقم 670، تم منعه من مواصلة التوقيع، قبل أن يترك صالة المعرض الرئيسة ويواصل توقيع كتابيه في شارع مظلم.

ولم يصدر بيان عن إدارة المعرض لتوضيح حقيقة ما حدث، فيما واصل الشاعر الديحاني نشر تغريدات كثيرة متعاطفة معه ومدافعة عنه ومطالبة بالاعتذار له كما نشر عدد من الفيديوهات أثناء تواجده في المعرض.

وكان معرض جدة الدولي للكتاب فتح أبوابه الخميس الماضي لزوار النسخة الثالثة تحت شعار ” الكتاب حضارة ” وبمشاركة أكثر من 500 دار نشر تمثل نحو 42 دولة.