ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل اختطاف أعضاء بحزب المؤتمر الشعبي

فهمي محمد(صدى):

واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية عمليات الاختطاف ضد قيادات بحزب المؤتمر الشعبي العام بعد أيام من عمليات القتل والنهب ضد أعضاء الحزب في عدة محافظات يمنية.

وأفاد مراسلنا أن المليشيات الإيرانية اختطفت أمس السبت، عبد الرحمن الأكوع وزير الإعلام السابق وعضو البرلمان وصهر الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وفي وقت سابق، اختطفت الميليشيات الحوثية 6 برلمانيين منتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام وضابطين في الحرس الجمهوري.

وقال مراسلنا إن ميليشيا الحوثي اختطفت أربعة أعضاء من مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام واثنين من مجلس الشورى في صنعاء، بالإضافة إلى اثنين من ضباط الحرس الجمهوري.

وتابع ” من بين المختطفين من أعضاء البرلمان: علي غالب الكبودي ومحمد صالح الناحية “.