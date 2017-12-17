ترامب: خطة الضرائب مثل ” هدايا عيد ميلاد ” للطبقة الوسطى

واشنطن(صدى):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن خطة الإصلاح الضريبي التي قدمها حزبه الجمهوري ووصفها الديمقراطيون بأنها لصالح الأغنياء، قائلا إنها ستكون ” واحدة من هدايا عيد الميلاد الكبرى للطبقة الوسطى ” وذلك قبل أيام من تصويت الكونجرس عليها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يستقل طائرة هليكوبتر إلى كامب ديفيد ” ستكون واحدة من هدايا عيد الميلاد الكبرى لأبناء الطبقة الوسطى “.

وتقلص الحزمة المقترحة ضرائب الشركات الأميركية إلى نحو 21 % كما تخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء في الولايات المتحدة.

ويبلغ معدل الضرائب الحالي، الذي تناضل الشركات لتقليصه منذ سنوات، 35 %.