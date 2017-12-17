الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة على منطقتين اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد اليوم الأحد استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 16 مئوية درجة، و31 في مكة، و20 في المدينة المنورة، و29 في جدة، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى 2 مئوية فقط في كل من عرعر وحائل، و7 في الرياض، و9 في المدينة المنورة، و4 في بريدة، و3 في طريف والعلا، و4 في رفحا والقريات.