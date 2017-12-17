جامعة القصيم تسحب مشاريع بـ58 مليون ريال لتأخر التنفيذ

سالم المطيري(صدى):

صادق معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، على توصيات اللجنة الدائمة لفحص العروض بسحب عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت ٥٨ مليون ريال، بسبب التأخير في التنفيذ.

وأنذرت الجامعة عددا من المقاولين بعد أن وجدت عليهم ملاحظات في تدني نسبة الإنجاز، وكانت آخر الحلول لدى الجامعة مع عدد من المقاولين هو سحب المشاريع منهم، بعد عدد من الإنذارات والمخاطبات، وبعد ثبوت عدم جديتهم، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فقرة ” ب ” .

وأوضح الداود، أن الجامعة لن تتوانى في محاسبة أي مقاول أو شركة لا تلتزم بالوقت المحدد للإنجاز، مؤكدا أن المشاريع التي رُفعت في محضر اللجنة الدائمة لفحص العروض كانت بعد عدة مخاطبات مع الشركات لسرعة تصحيح أوضاعهم، وللأسف لم يتم إثبات جديتهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم.