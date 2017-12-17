رأس طفل تعلق بسرير وآخر تنحشر رجله بفتحة صرف

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أنه باشر حالتي طوارئ لأطفال، وتم التعامل معهما دون وقوع أضرار.

وأضاف الحساب الرسمي للمركز، أن الحالة الأولى كانت لطفل عمره سنة ونصف علقت رأسه في سرير نومه بجدة، وتمت مباشرة حالته بعد التبليغ عنها عبر الرقم 911، ولا أضرار.

أما الحالة الثانية، كانت لطفل أيضا، علقت قدمه داخل فتحة الصرف بدورة مياه داخل أحد المباني، وبعد استقبال البلاغ، تم التعامل مع حالته وإنهاؤها دون أضرار أيضا.