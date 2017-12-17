متحدث ميليشا الحوثي يفضح نفسه عبر تغريدة على ” تويتر  “

فهمي محمد(صدى):

أثار المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران محمد عبدالسلام، جدلا واسعا بعد تغريده عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وذلك من قبل عدد من الصحفيين اليمنيين .

وغرد عبد السلام : ” السفير الأمريكي لدى اليمن أثناء مشاورات الكويت وفِي جلسة رسمية بحضور العمانيين تساءل بخبث كيف تتحالفون مع شخص قاتل ومجرم مثل علي صالح وقد شن عليكم ستة حروب؟ واليوم يذرف دموع التماسيح غير مدرك أنه بمواقفه المتلونة يكشف عمليا أن الشيطان لو كان له أن يتمثل لكان أمريكا “، بحسب المشهد اليمني .

وقال الصحفي يحيى الثلايا في رده: ” يا عبدالسلام قتلتم الرجل بتطمينات أمريكية وليس لأنه زعيم خيانة والان انت منزعج من انزعاج أمريكا. والاعتراف الثاني: عقدتم جلسات رسمية مع سفير أمريكا وبحضور شهود تتذكر تاكيداتكم أن مقابلة سفير امريكا خيانة؟ وشعاركم الموت لامريكا أين ؟ “.

من جانبه رد الصحفي سعيد ثابت قائلا : ” تغريدة الحوثي تكشف عن فخ أمريكي وقع فيه الحوثي بايحاء السفير الامريكي لهم بمشاورات الكويت ان واشنطن غسلت يديها من عفاش وشجعتهم بصيغة غير مباشرة للاقدام على تصفيته لتبرير ضربهم مضيفا ” خطوة تذكرنا مع الفارق بالواقعة المعروفة عن لقاء السفيرة الأمريكية مع صدام حسين قبل اجتياح الكويت “.