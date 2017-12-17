إنشاء 7 سدود جديدة بالرياض لتعزيز مصادر المياه

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عزمها بإنشاء 7 سدود بمحافظات مختلفة بمنطقة الرياض بتكلفة تتجاوز 43 مليون ريال، وذلك لتعزيز مصادر المياه.

وأوضحت الوزارة أن السدود السبعة ستؤدي دوراً رئيسياً في توفير المياه والمحافظة على الممتلكات، ودعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

وتشمل السدود التي سيتم إنشائها، سد النباع بالقويعية بسعة 95 ألف متر مكعب، وسد باعج بالغاط بسعة 93 ألف متر مكعب، وسد أبا للصف بحوطة بني تميم بسعة 284 ألف متر مكعب، وسد الشعبة بحريملاء بسعة 339 ألف متر مكعب، وسد وادي أسمير بالسليل بسعة 1.508 مليون متر مكعب، وسد الخضر بالقويعية بسعة 216 ألف متر مكعب، وسد طريف بالقويعية بسعة 80 ألف متر مكعب.