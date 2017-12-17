برنامج خادم الحرمين الشريفين ينظم محاضرة حول تاريخ المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

نظم برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة اليوم السبت، محاضرة عن تاريخ المسجد النبوي الشريف وفضله في الإسلام، بحضور الأمين العام للبرنامج عبدالله المدلج.

وكشف الباحث في تاريخ المدينة المنورة محمد بخش، خلال المحاضرة عن مراحل بناء وتشييد المسجد النبوي الشريف من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى العهد السعودي ، متطرقا في بداية حديثه عن فضل المسجد النبوي الشريف، وكيف تم إختيار موقع المسجد ومن ثم تشييده .

وقال بخش : على الرغم من التوسعات السعودية المباركة في المسجد النبوي الشريف ؛ إلا أنها مازالت تحافظ على الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية في المسجد النبوي الشريف والحُقب التي تعاقبت على التاريخ الإسلامي للحرم .