1175 قتيلا من الحوثيين في مواجهات مع الجيش خلال أسبوع

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر صحفية، منذ قليل في خبر عاجل، أن 1175 قتيلا من مليشيات الحوثي قتلوا خلال أسبوع في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مدن ” صنعاء وحرض وصرواح والجوف ونهم وبيحان وصعدة ” .

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق، أن قواته حققت تقدمًا كبيرًا في محور شبوة من خلال تحريره الكامل لمنطقتي ” حيد بن عقيل ” ، و ” هجر كحلان ” ، وكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأشار الجيش اليمني، إلي أن العملية العسكرية التي يخوضها في وادي خر، آخر معاقل المليشيات في بيحان خلفت حتى الآن العديد من القتلى وإصابة العشرات من المليشيات.