تزايد إقبال الزائرين على معرض ” كتاب جدة “

نايف السالم(صدى):

شهد معرض جدة الدولي الثالث للكتاب ” الكتاب حضارة ” اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الزائرين؛ وصحب العوائل الزائرة أبنائهم ليطلعوا على مختلف الكتب التي تحاكي الروايات أو العلوم النظرية والتطبيقية .

وقال زوار المعرض لـ ” صدى ” ، إن الأجهزة الإلكترونية المنتشرة في أروقة المعرض، ساعدت بشكل كبير في الوصول إلي ما يريدون في سهولة ويسر.

وأفاد أخرين، أن هذه الأجهزة توفر خرائط توضيحية لموقع دار النشر التي تزيد عن 500 ، ومنها المحلي والخليجي والعربي والإسلامي والعالمي ؛ والتي توصل الزائر إلى مكان وجود الكتاب في أسرع وقت.