بالصور.. مدني عسير يخمد حريق بإحدى الغرف بعمارة سكنية بأبها

محمد بن طحيطح (صدى):

نجح فريق الدفاع المدني في عسير، من السيطرة علي حريق نشب بأثاث احدى الغرف بعمارة سكنية في أبها.

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أبها مساء السبت، تلقي بلاغاً عن نشوب حريق بأثاث غرفة يوجد بها مشب نار في شقة ارضية في عمارة سكنية مكونة من خمسة ادوار بابها حي الجامعة مع انتشار دخان بأرجاء الشقة .

وعلي الفور باشرت فرقة الدفاع المدني الحالة، وتم اخلاء عدد ( 5 ) أشخاص من الشقة، وهم بحالة جيده ولله الحمد وإخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ،ويعود السبب إلى تطاير شرر من مشب النار إلى الأثاث والمحتويات بالغرفة وحدوث الحريق .