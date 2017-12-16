بالفيديو.. مساعد مدرب الاتحاد يدخن في مكان محذور بملعب الباطن

نواف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو رصد مساعد مدرب الاتحاد يدخن في ملعب نادي الباطن قبل مباراة اليوم، استياء وغضب العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب عدم احترام قانون منع التدخين.

وأظهر مقطع الفيديو، مدرب الاتحاد وهو يدخن سيجارة ويخرج الدخان من فمه، في حين تواجد رجل أمن في نفس المكان الذي يحذر فيه التدخين، ثم ظهر مساعد اخر يمر في نفس المكان.

وطالب متداولو المقطع، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث هذه التصرف مره أخري، ومحاسبته على ما فعله من اختراق لقانون التدخين.