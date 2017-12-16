الأخضر يواصل استعداداته لكأس الخليج

طلال الغامدي(صدى):

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت، تدريباته على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها دولة الكويت .

وقبل بداية التدريبات، عقد المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش اجتماعًا مع لاعبي المنتخب للحديث عن التدريبات والقيمة الفنية المستهدف تحقيقها وأهمية المرحلة المقبلة.

وبدأت الحصة التدريبية التي شهدت حضور ومتابعة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب المشاركة في خليجي 23 نواف بن بندر التمياط بتدريبات الإحماء، بعدها أجرى المدرب عددًا من التدريبات اللياقيه المتنوعة.