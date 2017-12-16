” النقل ” تشن حملات تفتيشية على سائقي ” تطبيقات الأجرة ” بالرياض

عادل الحربي(صدى):

شنت هيئة النقل العام في مدينة الرياض، اليوم السبت، حملات تفتيشية على ممارسي نشاط توجيه مركبات الأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضحت الهيئة، أن الحملة نفذت في عدد من أحياء مدينة الرياض بواسطة فريقا متخصصاً في مراقبة الخدمة؛ ولمعرفة مدى التزام السائقين بالضوابط المنظمة لهذا النشاط، ونتج عنها ضبط العديد من المخالفات.