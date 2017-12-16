ضبط 217 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، اليوم السبت، على أنه تم إلقاء القبض على 217ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، في إطار حملة ” وطن بلا مخالف ” .

ويذكر أن الحملة نُفذت صباح يوم الخميس الماضي، بضاحية قارا بقوة متمثلة بقوة الضبط الميداني، قوة المهمات والواجبات الخاصة، إدارة المرور، إدارة دوريات الأمن، ومفتشي مكتب العمل ووزارة التجارة وضبط عددًا من مخالفي نظام العمل ومصادرة مجموعة من القطع المخالفة لنظام وزارة التجارة وأحيلت للجهة المختصة.