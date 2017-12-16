الأمير فيصل بن سلمان يزور جناح الحرس الوطني بملتقى ألوان السعودية

سعيد العجل(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جناح وزارة الحرس الوطني المشارك في ملتقى ألوان السعودية في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

حيث تجول سموه في الجناح وأبدى إعجابه بما شاهده من صوراً فوتغرافيه تحمل بطولات تاريخية للحرس الوطني الذي يخدم الوطن والمواطن في شتى مجالاته العسكرية، والأمنية ، والصحية، والتعليمية والثقافية، وفِي نهاية الجولة سجل سموه إعجابه في سجل الزيارات، وتسلم مجلة الحرس الوطني في إصدارها الأخير.