مانشستر سيتي يفوز على توتنهام ويتصدر البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي مانشستر سيتي تحقيق الانتصار الـ 16 على التوالي في الدوري الإنجليزي البريميرليج، على حساب ضيفه توتنهام بنتيجة (4 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر البطولة.

سجل رباعية مان سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 14, والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70، والإنجليزي رحيم ستيرلنج ” هدفين ” في الدقيقتين 80 و89، قبل أن يسجل الدنماركي كريستيان إريكسن هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 93.

ويواصل مانشستر سيتي التحليق بشكل منفرد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة جمعهم من الفوز في 17 مرة والتعادل مرة وحيدة، وعدم تلقي أي خسارة حتى الآن، بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا مع ويست بروميتش ألبيون، بينما توقف رصيد توتنهام عند 31 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع.