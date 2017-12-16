بالصور.. أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب عبدالحكيم المقبل

سالم المطيري(صدى):

نقل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لأسرة شهيد الواجب النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل رحمه الله.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: إن الشهيد النقيب عبدالحكيم المقبل استُشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبه الذي ائتُمن عليه، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها، وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا.