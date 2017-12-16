بالفيديو.. شاب يسحل كلبًا علي الأسفلت بسيارته
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يسحل كلبًا حتي الموت، بعد أن قام بربطة في مؤخرة سيارته، استياء العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع الفيديو، الكلب مربوط بحبل في مؤخرة السيارة، وقائدها يسير بسرعة عالية في طريقة علي الأسفلت، وظل يسحل الكلب حتى مات، واستمر قائد السيارة في القيادة دون توقف.
وطالب متداولو المقطع بالقبض على قائد السيارة، وتشديد العقوبات عليه وعلى أمثاله، للحد من تعذيب الحيوانات والإساءة إليها.
غلاب[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
اربطوة في صدام جمس واسحبوة لين ينصلخ جلدة
معلمة[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليه ونعم الوكيل
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 3 ساعات
جعلهم يحطونك محله ياااااسلتوح
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6468 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
الابهاوي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايوفقك دينا وآخره
المر[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايوفقه حرام عليه
بنت النور[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 48 دقيقة
وه وه الله حسيبه ونعم الوكيل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15686 ] نشر منذ 36 دقيقة
اسحلوه مثل ما سوا له وذي أقل من جزاه بعد !
ابوريناد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله وش بالعالم اجرمت !!
ابوريناد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك .