بالفيديو.. شاب يسحل كلبًا علي الأسفلت بسيارته

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يسحل كلبًا حتي الموت، بعد أن قام بربطة في مؤخرة سيارته، استياء العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، الكلب مربوط بحبل في مؤخرة السيارة، وقائدها يسير بسرعة عالية في طريقة علي الأسفلت، وظل يسحل الكلب حتى مات، واستمر قائد السيارة في القيادة دون توقف.

وطالب متداولو المقطع بالقبض على قائد السيارة، وتشديد العقوبات عليه وعلى أمثاله، للحد من تعذيب الحيوانات والإساءة إليها.