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بالفيديو.. شاب يسحل كلبًا علي الأسفلت بسيارته

بالفيديو.. شاب يسحل كلبًا علي الأسفلت بسيارته
متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يسحل كلبًا حتي الموت، بعد أن قام بربطة في مؤخرة سيارته، استياء العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، الكلب مربوط بحبل في مؤخرة السيارة، وقائدها يسير بسرعة عالية في طريقة علي الأسفلت، وظل يسحل الكلب حتى مات، واستمر قائد السيارة في القيادة دون توقف.

وطالب متداولو المقطع بالقبض على قائد السيارة، وتشديد العقوبات عليه وعلى أمثاله، للحد من تعذيب الحيوانات والإساءة إليها.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات

اربطوة في صدام جمس واسحبوة لين ينصلخ جلدة

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبي الله عليه ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 3 ساعات

جعلهم يحطونك محله ياااااسلتوح

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 ساعات

الله لايوفقك دينا وآخره

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لايوفقه حرام عليه

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 48 دقيقة

وه وه الله حسيبه ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 15686 ] نشر منذ 36 دقيقة

اسحلوه مثل ما سوا له وذي أقل من جزاه بعد !

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 32 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله وش بالعالم اجرمت !!

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 31 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل فيك .

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