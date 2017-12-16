مجهولون يهاجمون سليمان أبا الخيل مدير ” جامعة الإمام “

نايف السالم(صدى):

تعرض اليوم السبت، معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لهجوم من أحد المجهولين.

وأسفر الحادث عن نجاة ” أبا الخيل ” ومن معه، دون وقوع إصابات، وتم تحويل الواقعة لجهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ويذكر أن أبا الخيل، قد نسب إليه في وقتًا سابق عبر موقع ” إيجيبت لايف نيوز ” ، أنه قال إن الأمير محمد بن سلمان تحدث خلال جلسة مع أمراء ومسؤولين عن إعفاء ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، من منصبه، وعقب ذلك أصدرت الجامعة بيانًا نفت فيه ما نُشر.

ووصفت الجامعة ما نشره موقع ” إيجيبت لايف نيوز ” على لسان مدير الجامعة بالكذب والافتراء، مشيرةً إلى أن الموقع ادعى أنه نقل ما نشره من مقالة لمدير الجامعة في مجلة ” الرجل ” ، ومؤكدةً أن المقالة منشورة ومعروفة ولا يوجد فيها شيء مما ذكره الموقع.