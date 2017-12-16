بالفيديو.. مواطن أردني يوجه رسالة للقيادة والشعب السعودي

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو لمواطن أردني أستوقف فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي أثناء إلقائه محاضرة بالمدينة المنورة موجهاً رسالة له ولقيادة المملكة.

وقال المواطن الأردني خلال الفيديو: قلوبنا معكم و المملكة ستتجاوز بإذن الله كل الخيانات وكل التحديات و كل المؤامرات والله يحمي المملكة وتظل دائماً ذخر للأمة.