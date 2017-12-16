باريس سان جيرمان يفوز على رين ويواصل صدارة الدوري الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه رين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب دي لا روت دى لوريان ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ” هدفين ” وكيليان مبابى وادينسون كافانى فى الدقائق (4 و17 و75 و76)، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد ندومبي موبيلي مع الدقيقة 53 من زمن المباراة.

رفع سان جيرمان – بهذه النتيجة – رصيده إلى 47 نقطة ليواصل صدارة البطولة، بينما توقف رصيد رين عند 25 نقطة .