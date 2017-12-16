بالفيديو والصور.. ريال مدريد يتوج بطلًا لبطولة كأس العالم للأندية 2017

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في الفوز بهدف دون رد أمام نظيره فريق جريميو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة زايد الرياضية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2017.

شهد اللقاء سيطرة من جانب لاعبي الملكي على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وهددوا مرمى الخصم بأكثر من كرة خطر.

وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد الهدف الأول بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في شباك جريميو بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتوج ريال مدريد فائزا ببطولة كأس العالم للأندية 2017.