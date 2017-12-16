” وزير الإسكان ” : نعدكم بمزيد من العمل

عادل الحربي(صدى):

قدم وزير الإسكان ماجد الحقيل، التهنئة للمواطنين الفائزين بشقة من برنامج ” سكني ” لعام 2017، مؤكدًا أن المشروع تم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهداً في الوقت ذاته بتقديم المزيد في العام القادم.

وقال الحقيل معلقًا على إعلان الوزارة اليوم السبت، تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج ” سكني ” لعام 2017: إن رسالتي لأهلنا الذين لم يتم ترشيحهم في سكني 2017: نعدكم بمزيد من العمل لنقدم لكم كل ما يوافق تطلعاتكم في حملة سكني القادمة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم عن تفاصيل الدفعة الحادية عشر من برنامج ” سكني ” التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و 4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.