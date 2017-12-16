الجيش اليمني يعلن السيطرة على جبل العلم في بيحان

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، منذ قليل، أن قوات الجيش اليمنية بمساندة طيران التحالف هاجمت مواقع لمليشيا الحوثي، وتمكنت من السيطرة على جبل العلم في بيحان.

وكان عقيد في اللواء 26، قد أكد أن قواته، واللواء 21، وكتيبة الحزم، مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في المديرية، مشيرًا إلى أن الجيش يقترب من فك الحصار عن مديرية ” بيحان ” وفتح الشارع الاسفلتي الذي يصل المنطقة بمحافظة مأرب، والذي كان الحوثيون يتحكمون فيه.