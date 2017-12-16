عودة ثنائي النصر والاتحاد للمشاركة في ودية الأهلي المصري مع أتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

وجه مجلس إدارة النادي الاهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للثنائي المحترف في الدوري السعودي ، حسام غالي قائد الفريق السابق ولاعب النصر ، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب اتحاد جدة والزمالك السابق ، للمشاركة في مواجهة أتليتكو مدريد يوم 30 ديسمبر الجاري والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان مجلس ادارة النادي الأهلي، قد أعلن عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان ” السلام ” في يوم 30 من الشهر الجاري، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الاصلاح والتقدم .

وتأتي هذه الاحتفالية تضامنا مع رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في نشر السلام عبر كرة القدم وتعزيز مفاهيم الألفة والمحبة بين الشعوب في مختلف البلاد وفقًا للاتفاقات التي جرت بين الاطراف المعنية خلال الايام الماضية.