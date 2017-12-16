  • السبت 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عودة ثنائي النصر والاتحاد للمشاركة في ودية الأهلي المصري مع أتلتيكو مدريد

عودة ثنائي النصر والاتحاد للمشاركة في ودية الأهلي المصري مع أتلتيكو مدريد

عودة ثنائي النصر والاتحاد للمشاركة في ودية الأهلي المصري مع أتلتيكو مدريد
نواف السالم(صدى):

وجه مجلس إدارة النادي الاهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للثنائي المحترف في الدوري السعودي ، حسام غالي قائد الفريق السابق ولاعب النصر ، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب اتحاد جدة والزمالك السابق ، للمشاركة في مواجهة أتليتكو مدريد يوم 30 ديسمبر الجاري والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان مجلس ادارة النادي الأهلي، قد أعلن عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان ” السلام ” في يوم 30 من الشهر الجاري، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الاصلاح والتقدم .

وتأتي هذه الاحتفالية تضامنا مع رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في نشر السلام عبر كرة القدم وتعزيز مفاهيم الألفة والمحبة بين الشعوب في مختلف البلاد وفقًا للاتفاقات التي جرت بين الاطراف المعنية خلال الايام الماضية.


الوسوم:, , , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *