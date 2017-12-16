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بالفيديو.. الاتحاد يفوز علي الباطن بثنائية في الدوري السعودي

بالفيديو.. الاتحاد يفوز علي الباطن بثنائية في الدوري السعودي
نواف السالم(صدى):

نجح فريق الاتحاد في الفوز علي الباطن بنتيجة ( 2- 1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، بالجولة الرابعة عشر، لمسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز اللاعب لويس باولو في الدقيقة 21 الهدف الأول لنادي الباطن، بينما تمكن فريق الاتحاد من إحراز هدفة الأولي بواسطة اللاعب أحمد العكايشي في الدقيقة 30 وأحرز الهدف الثاني بواسطة عبد العزيز العرياني في الدقيقة 84 .

وبهذا الفوز استطاع الاتحاد، تحسين ترتيبه، والدخول بقوة إلى دائرة المنافسة على الصدارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6114 ] نشر منذ 2 ساعتين

كاد ان يفعلها الباطن ولولا ضياع ضربة الجزاء

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