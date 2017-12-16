باتشوكا يحتل المركز الثالث في مونديال الأندية بعد فوزه على الجزيرة

ماجد محمد(صدى):

أحتل نادي باتشوكا المكسيكي المركز الثالث، ضمن منافسات كأس العالم للأندية الإمارات 2017، بعد فوزه على فريق الجزيرة الإماراتي 4-1، على إستاد مدينة زايد الرياضية.

وتمكن لاعب الجزيرة في الدقيقة 57 إدراك هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية، وبعد ثلاث دقائق استطاع فرانكو خارا من تسجيل الهدف الثاني.

وسجل باتشوكا الهدف الثالث في الدقيقة 79، لفريقه، في حين سجل أنجيلو ساجال هدف باتشوكا الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الفريق المكسيكي.