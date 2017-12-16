مریم رجوي: إسقاط النظام الإيراني أصبح أمر حتمي

طهران(صدى):

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني مستعد لإسقاط ” نظام الإرهاب الحاكم ” في إيران، الذي بات في مأزق ويسعى إلى الهروب عبر تصدير الأزمات للخارج، مؤكدة أن إسقاط النظام اصبح أمر حتمي.

وقالت رجوي في مؤتمر للمعارضة بالعاصمة الفرنسية باريس، ” اجتمعنا هنا، لنقول إن الشعب الإيراني مستعد لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، وهو يريد تحقيق مجتمع على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية ” .

ودعت رجوي ” باسم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية كل الدول الغربية إلى إعلان قوات الحرس (الثوري) كقوة إرهابية ومنع وصول هذه القوة الفاسدة وكل النظام إلى المنظومة المصرفية العالمية ” .

وطالبت بطرد ” قوات الحرس والمليشيات الموالية لها من سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قبل الحرس إلى دول المنطقة.

وحثت على طرد ” عملاء قوة القدس الإرهابية ووزارة المخابرات من الدول الأوروبية وأمريكا ” ، داعية إلى الاعتراف ” بمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية ” .

وأكدت المعارضة الإيرانية أن ” نظام الملالي يعيش في أزمات ” ويشهد ” ظروفا انفجارية في الداخل ” ، ما دفعه إلى ” تصدير الأزمات إلى البلدان الأخرى ” في إشارة إلى تدخله بدول الجوار والعمل على زعزعة استقرارها.