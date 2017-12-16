بالصور.. ضبط سيارة نقل في محاولة تهريب لحوم فاسدة إلى مكة

حسين العلي(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط سيارة نقل تحمل لحومًا تالفة أثناء محاولة تهريبها في أحد مداخل مكة المكرمة، وذلك إثر بلاغ تلقته البلدية من عمليات نقطة تفتيش الليث.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق برآسة المراقب مروان الرحيلي ، وتم الوقوف على الموقع وضبط السيارات وهي عبارة عن ونيت به كمية من اللحوم محملة بطريقة سيئة وموضوعة في أكياس غير مخصصة وبطريقة عشوائية ولا تخضع لأي اشتراطات صحية ، وتم حجز السيارات داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية أن الفرق الرقابية بالبلدية جاهزة على مدار الساعة لمراقبة ومنع مثل هذه المخالفات ، مؤكدًا أن البلديه لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء ، وداعيًا المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الصدد ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأنظمة والتعليمات .