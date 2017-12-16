بالفيديو.. العثور علي موسي كوسا في قطر

طلال الضوي(صدى):

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح عثور مراسل البي بي سي علي وزير خارجية ليبيا السابق موسى كوسا في فندق فخم بقطر.

وأظهر مقطع الفيديو، كوسا وهو يجلس علي مائدة طعام في أحد فنادق قطر، وحاول المراسل اجراء حوار معه ولكن أظهر رفضة وتدخل رجل كان يجلس علي مقربة منه، فيما يبدوا أنه الحارس الخاص له في محاولة لإبعاد من يقترب منه.

وفي الوقت الذي حصل شد وجزب بين المراسل والحارس، لاذا ” كوسا ” بالفرار بسرعة من المشهد، دون ان يكمل طعامه.

يذكر أن موسى كوسا هو احد المتورطين في محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود‏‎وأول، وأول من غدر بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسرق فلوس الدولة وهرب علي لندن.