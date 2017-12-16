بالصور.. مشاركة ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في معرض جدة الدولي للكتاب

إبراهيم الزهراني(صدى):

يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات معرض جدة الدولي الثالث للكتاب بعدد من الأعضاء الميدانيين والموظفين الإداريين من ذوي الكفاءات والخبرات الجيدة، ويقوم الأعضاء بدورهم الميداني الذي يركز على تقديم النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة بالأسلوب الأمثل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما هيأت الرئاسة جناحاً تعريفياً لتوعية الزوار بمهماتها وأعمالها ومنجزاتها تقدم خلاله مطبوعاتها العلمية والتوعوية والإعلامية، وتعرضها بشكل مباشر عبر شاشة كبيرة مثبتة على منصة متنقلة.

كما وفرت الرئاسة مصلى متنقلاً على الواجهة البحرية المقابلة للمعرض تقام فيه الصلوات جماعة.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن مشاركة هيئة الأمر بالمعروف في مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمامات الرئاسة العامة بخدمة مختلف شرائح المجتمع والتي يحظى فرعها بمنطقة مكة المكرمة بدعم مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وسمو محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.