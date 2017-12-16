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تركي آل الشيخ ينشر صورة قديمة له

تركي آل الشيخ ينشر صورة قديمة له
طلال الغامدي(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة من أرشيفه الشخصي تظهره مع مجموعة من زملائه في الصف الثاني الثانوي عام 1997.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلًا: أخذت الصورة الجماعية للصف الثاني الثانوي- ثانوية حي السفارات، عام 1997، وهذه أسماؤهم من اليمين: في الصف الأول من الجهة العليا في اليمين: رياض آل الشيخ، عادل عسيري، بندر حريب، سليمان التركي، متعب القثامي، ماجد الحرقان، يزيد الرويشيد، بندر الشدي، أحمد الهران، خالد أبوالخير، محمد الرير.


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