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عمان: إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران قريبًا

عمان: إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران قريبًا
عمان(صدى):

أعلن سفير سلطنة عمان في طهران سعود بن أحمد البرواني، اليوم السبت، عن إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران، مؤكدًا أن هذا القرار سيزيد الاستثمار بين إيران والسلطنة.

وقال البرواني: خلال معظم زياراتي إلى مختلف المحافظات الإيرانية، كان السؤال الذي طرحه الناشطون الاقتصاديون حول التأشيرة، حيث تم اتخاذ قرار سياسي بشأن هذه المسألة، وسيتم قريبًا رفع التأشيرة بين البلدين، وبقيت القضايا التقنية فقط وسيتم حلّها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 49 دقيقة

طيب والمطلوب …

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 23 دقيقة

عمان تغرد خارج السرب وش تبون في كلاب ايران

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