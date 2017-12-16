بالفيديو.. الإعلامية نهى نبيل تعلم ابنتها القرآن الكريم

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية نهى نبيل جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، مقطع فيديو جديد لها برفقة ابنتها وهي تقرأ القرآن الكريم .

وظهرت ابنة نهى نبيل في الفيديو وهي تقرأ بعض آيات القرآن الكريم ، فيما أكدت نهى في الفيديو ” أنها أكتشفت أن القرآن الكريم أفضل طريقة لتعلم اللغة العربية الصحيحة، مٌشيره إلى أنه عندما جاءت إلى الكويت منذ عامان أولادها لم يكونوا يتحدثون العربية ” .