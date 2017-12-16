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بالفيديو.. الإعلامية نهى نبيل تعلم ابنتها القرآن الكريم

بالفيديو.. الإعلامية نهى نبيل تعلم ابنتها القرآن الكريم
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية نهى نبيل جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، مقطع فيديو جديد لها برفقة ابنتها وهي تقرأ القرآن الكريم .

وظهرت ابنة نهى نبيل في الفيديو وهي تقرأ بعض آيات القرآن الكريم ، فيما أكدت نهى في الفيديو ” أنها أكتشفت أن القرآن الكريم أفضل طريقة لتعلم اللغة العربية الصحيحة، مٌشيره إلى أنه عندما جاءت إلى الكويت منذ عامان أولادها لم يكونوا يتحدثون العربية ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يحفظ بنتها ويجعلها من حفظة كتابه الكريم

[ عدد التعليقات: 5567 ] نشر منذ 45 دقيقة

اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما

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