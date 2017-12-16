بالفيديو.. الإعلامية نهى نبيل تعلم ابنتها القرآن الكريم
شاركت الإعلامية نهى نبيل جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، مقطع فيديو جديد لها برفقة ابنتها وهي تقرأ القرآن الكريم .
وظهرت ابنة نهى نبيل في الفيديو وهي تقرأ بعض آيات القرآن الكريم ، فيما أكدت نهى في الفيديو ” أنها أكتشفت أن القرآن الكريم أفضل طريقة لتعلم اللغة العربية الصحيحة، مٌشيره إلى أنه عندما جاءت إلى الكويت منذ عامان أولادها لم يكونوا يتحدثون العربية ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يحفظ بنتها ويجعلها من حفظة كتابه الكريم
jamalco[ عدد التعليقات: 5567 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما