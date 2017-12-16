كريستال بالاس يتغلب على ليستر بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

فاز كريستال بالاس، على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وافتتح التسجيل، المهاجم كريستيان بنتيكي برأسية من تمريرة أندروس تاونسند، في الدقيقة 19، حيث أحرز الهدف الثاني، ويلفريد زاها، في الدقيقة 40، مسجلًا هدفه الرابع هذا الموسم.

وجاء هدف بالاس الثالث، عبر باكاري ساكو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة وصعد للمركز الـ 14 بفارق الأهداف خلف برايتون أند هوف ألبيون.