جمعية ” تدارك ” ببريدة تستقبل 20 مقلعًاعن التدخين

سالم المطيري(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمدينة بريدة ” تدارك ” الدكتور صالح بن محمد الونيان أن الجمعية تستقبل يومياً أكثر من 20 راغباً بالإقلاع عن التدخين .

وبين الدكتور الونيان أن الجمعية تسعى للعمل جاهدةً في تقديم برامج نوعية ومتتالية لوقاية أبناء المجتمع من خطر التدخين، وفتح آفاق علاجية واسعة أمام من يرغب بالإقلاع عن التدخين والوصول لكافة شرائح المجتمع ، وعلى رأسها عماد هذا الوطن شبابه.

يذكر أن الجمعية تواصل برامجها التوعوية إيماناً بدورها التوعوي في مكافحة التدخين ، من خلال البرامج التوعوية التي لا تتوقف في جميع المناسبات والفعاليات الرسمية في مدينة بريدة، والطلبات الخاصة من المدارس والأسواق والمولات والحدائق وغيرها .