بالصور.. الكشف عن ديفندر اختبارية من لاند روفر

أعلنت لاند روفر عن موعد تدشين ديفندر الجديدة في أواخر 2018 في شكلها الإنتاجي النهائي، وليست كسيارة اختبارية ممهدة للموديل الإنتاجي كما هو المعتاد.

ويُذكر أن ديفندر الجديدة ستلعب دورا رئيسيا في احتفالية لاند روفر بالذكرى السبعين لتأسيسها العام القادم.

ويأتي قرار الشركة بالتخلى عن تقديم نسخة اختبارية لديفندر خوفا من التقليد الصيني الشهير لموديلاتها.. ولكن في عام 2011، قدمت الشركة بالفعل سيارة DC100 الاختبارية، والتي كان من المفترض أن تمهد لديفندر الجديدة، ولكن ردود فعل النقاد كانت بالغة السلبية لدرجة دفعت لاند روفر للتخلي تماما عن التصميم والبدء من جديد.

وقد حظت ديفندر القديمة بشعبية لا بأس بها، حيث تم بيع 20,000 نسخة منها سنويا، ولكن لاند روفر بحاجة إلى بيع 100,000 نسخة سنويا على الأقل من ديفندر الجديدة لجعل عملية التطوير والتسويق منطقية ماليا وربحيّة.

وسترتكز ديفندر الجديدة على نسخة معدلة من هيكلة D7u، والتي تم استخدامها بالفعل في رينج روفر ورينج روفر سبورت وديسكفري، كما ستحظى السيارة بمحركات بترول وديزل ضمن عائلة Ingenium، لضمان مستويات جيدة لاستهلاك الوقود.

وتأمل لاند روفر في أن تصبح ديفندر الجديدة الموديل الأكثر قدرة على التعامل مع الطرق الوعرة في تاريخها، ما يفسر المجال الواسع من التقنيات المحدثة التي حصلت عليها السيارة، وهي تقنيات مبنية على نظام الاستجابة على الطرق الوعرة المتوفر في ديسكفري.