تايكوندو السلام يسيطر على براعم وناشئو المملكة

محمد السعران(صدى):

بحضور شرفي كبير يتقدمهم سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد كوون بيونغ ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبوبكر كردي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض عادل عسيري اختتمت منافسات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للبراعم والناشئين على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 18 نادياً من أندية النخبة وإدارة 32 حكماً بقيادة الحكم الدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد .

في منافسات البراعم حل نادي السلام في مقدمة الفرق فيما جاء نادي كميت ثانياً ونادي التهامي ثالثاً بالإضافة إلى كأس الفريق المثالي ونادي الشباب رابعاً وحقق لاعب كميت مبارك محمد السببعي جائزة أفصل لاعب واعد في فئة البراعم ومدرب السلام عبدالمنعم الخواهر أفضل مدرب في ذات الفئة .

أما في منافسات الناشئين فقد حل نادي السلام في المركز الاول ونادي جدة في المركز الثاني ونادي الهلال في المركز الثالث بالإضافة إلى كأس الفريق المثالي ونادي الجبيل رابعاً وحصل لاعب نادي جدة عبدالله مسرع على جائزة أفضل لاعب في الناشئين ومدرب جدة خالد بازرعة على جائزة افضل مدرب في ذات الفئة .

وفي نهاية البطولة جرى تكريم البطل العالمي في التايكوندو محمد السويق من قبل مدربي المملكة لقاء الانجازالعالمي الذي تحقق مؤخراً في بطولة العالم بشرم الشيخ .