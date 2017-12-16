استطلاع ” صدى ” : 89% ” نعم ” نتوقع أن تؤثر القيمة المضافة علي المواطن

نايف السالم(صدى):

أيام تفصلنا عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يناير عام 2018، وسط تساؤلات حول مدى تأثير القطاعات التي ستشملها الضريبة على مجمل السلع الاستهلاكية للفرد وحجم إنفاقه.

كشف استطلاع لرأي قراء صحيفة ” صدى ” ، حول تأثير القيمة المضافة علي الموطن، أن 89.5% من المستطلعة آراؤهم، قالوا ” نعم ” ستأثر علي المواطن، كما قال 7.4 % أنها لا تأثر ، وبينما أظهر 4.2 % أنهم لا أدري، ومن المؤكد أن بدء العمل بالضريبة سيحدث عدداً من التأثيرات من أبرزها تغير النمط الاستهلاكي والشرائي.

وتظهر الأرقام الرسمية أن معدل الدخل المتوسط للمواطن في القطاعين العام والخاص هو عند 9894 ريال، في حين يبلغ المعدل المتوسط لغير السعوديين 3600 ريال.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء التي أكدت أن حجم الإنفاق على 3 أقسام: الأغذية والمشروبات (%21.7)، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى (20.5 %)، والسلع والخدمات المتنوعة (6.8%) يشكل 49% من الوزن الإجمالي لتكلفة المعيشة أيّ ما يشكل نصف الإنفاق العام للفرد في المملكة العربية السعودية.