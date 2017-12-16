كونتي أبرز المرشحين لخلافة زیدان في ریال مدرید

ماجد محمد(صدى):

يسعي فريق ریال مدرید بالتعاقد مع مدرب تشیلسي الحالي أنطونیو كونتي، لیكون خلیفة زین الدین زیدان الذي یعمل تحت ضغط كبیر في الوقت الحالي وحتى نھایة الموسم، بسبب النتائج المتذبذبة للفریق الملكي.

ولا یزال كونتي یملك في تعاقده مع تشیلسي عاما ونصف العام، الذي یحصل بموجبھا على 10 ملایین جنیھا إسترلیني سنویًا من البلوز، ولكن وسط التكھنات التي تشیر إلى عدم سعادة.

وبدأ كونتي تدريب تشیلسي العام الماضي، وتمكن في موسمھا الأول من التتویج بلقب الدوري الإنجلیزي، إلا أنه یعاني ھو الآخر من الضغوطات بسبب اخفاقها في منافسة مانشستر سیتي على لقب الدوري ھذا الموسم حتى الآن، لتشیر التقاریر العالمیة إلى رغبتھا في العودة من جدید إلى إیطالیا، ولكن سیكون عرض ریال مدرید بمثابة نقلة كبیرة في مسیرتھا التدريبية حتى لو أسفر الأمر عن تأجیل عودتها إلى إیطالیا من جديد.