فيس بوك يطلق ميزة حظر منشورات الأصدقاء

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شركة ” فيسبوك ” ، اليوم السبت للمستخدمين، خاصية حظر منشورات أحد الأصدقاء أو المجموعات لمدة 30 يومًا.

وتحمل الخاصية الجديدة اسم ” غفوة ” أو ” snooze ” ، تتيح حظر ظهور المنشورات الصادرة عن صفحة أو شخص أو مجموعة معينة على الموقع لمدة شهر كامل؛ وذلك تفاديًا لكثرة المشاركات والصفحات التجارية والإعلانات التي قد تشكل مصدر إزعاج للمستخدمين.

ويذكر أنَّ الفرق بين ” زر غفوة ” وإلغاء المتابعة، هي أنَّ الخيار الأول يمنع المشاركات من الظهور على حسابك لفترة مؤقتة مدتها 30 يومًا، في حين أن الخيار الثاني يلغيها بشكل كامل حتى تعيد المتابعة.

ولم يقوم فيسبوك بإشعار الأشخاص أو الصفحات أو المجموعات بتلك ” الغفوة ” ، وسيخبرك الموقع عند انتهاء مدتها البالغة 30 يومًا.