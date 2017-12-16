ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة الملك يقفون على جبل الرماة

نايف السالم(صدى):

قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة اليوم السبت، بجولة شملت جبل الرماة ومقبرة شهداء معركة أحد ،ومسجد قباء، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, يرافقهم الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمره والزيارة الأستاذ عبدالله المدلج.

وزار الضيوف مقبرة الشهداء من الصحابة رضوان الله عليهم ،واستمعوا إلى شرح مفصل عن معركة أحد التى دارت بين المسلمين والمشركين في السنه الثالثة من الهجرة، وتعرفوا على موقع المعركة ثم صعد الضيوف إلى جبل الرماة وشاهدوا كيف وقف الرماة في معركة أحد.

ثم توجهت الوفود إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة وصلوا فيه ركعتين تحيه المسجد، واستمع الضيوف إلى تاريخ المسجد في الإسلام مكانتة في التاريخ الإسلامي القديم والحديث وحرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية من داخل المسجد.

بعد ذلك زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وشاهدوا فلم وثائقي عن تاريخ إنشاء وافتتاح المجمع والهدف الأسمى من إنشاءه ، ثم استمع الضيوف الذين يمثلون 7 دول عربية من مدير العلاقات العامة الاستاذ صالح الحسين عن مراحل كتابة وتصحيح ومراجعة وطباعة المصحف الشريف والطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع والإحصائيات الأخيرة للمجمع.