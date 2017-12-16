وصفة طبيعية للقضاء السريع على نزلات البرد

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدير جميل أخصائي التغذية ، إن نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا وانتشارًا في فصل الشتاء، بين الكبار والصغار، نتيجة برودة الطقس التي تضعف المناعة، وبالتالي تنتشر العدوى.

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة هدير وصفة طبيعية تقضي على نزلات البرد سريعًا.

المكونات:-

2 ليمونة

ثمرة برتقال

زنجبيل طازج

ملعقتان كركم

3 ملاعق عسل نحل

الطريقة:-

نقوم بتقطيع الليمون والبرتقال والزنجبيل الطازج إلى شرائح صغيرة، ثم نضيف الكركم وعسل النحل إلى المكونات السابقة، ونقلب جيدًا، ثم نضع الخليط في برطمان محكم الغلق، ونتركه لمدة 5 ساعات، بعد ذلك نقوم بغلي الخليط في لتر من الماء، ثم نأخذ كوب من المشروب الناتج ويتم تناوله حيث يجب تناول كوبين منه يوميا ولمدة 3 أيام، مما يساعد في الشفاء من نزلات البرد سريعًا.