العثور على نجل رئيس الوزراء التركي السابق قتيلًا

أنقرة(صدى):

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن محمد يافوز، نجل رئيس الوزراء التركي الأسبق، مسعود يلماز، عثر عليه قتيلا في منزله بمدينة إسطنبول.

أفادت الشرطة التركية، ” دخلنا منزله هذا الصباح وعثرنا عليه ميتا وبجانبه بندقية ” ، مشيرين إلى أنه كان مصابا بطلق ناري في الرأس.

وقال وزير الداخلية، التركي سليمان سويلو، إن مسعود يلماز، 36 عاما ، كان في الولايات المتحدة وغادرها، صباح السبت، باتجاه إسطنبول بعد تلقيه ” الأنباء المأساوية ” عن نجله، مضيفًا أن الحادث وقع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه «لم يتكلم بعد مع مسعود يلماز، ولكنه تحدث مع أشقائه وقدم تعازيه للأسرة كلها ” .

يشار إلى أن مسعود يلماز، 70 عاما، تولى رئاسة الوزراء في التسعينيات، حين كان وقتها رئيسا لحزب «الوطن الأم» قبل أن يتم دمجه بعد سنوات مع حزب الطريق الصحيح تحت اسم الحزب الديمقراطي.