بالفيديو..أهالي ” الأحواز ” المحتلة من إيران يهتفون لخادم الحرمين

طهران(صدى):

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تظاهر أهالي منطقة الأحواز عاصمة ومركز محافظة خوزستان، المحتلة من إيران، وهم يهتفون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهر الفيديو قيام العشرات من الأهالي المتظاهرين ضد الاحتلال الإيراني بالهتاف قائلين: شد حيلك بينا سلمان.

يُذكر أن منطقة الأحواز شهدت، اليوم تظاهرات، للأسبوع الثاني؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من تعسف واضطهاد على يد سلطات الاحتلال الإيرانية.