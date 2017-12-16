بالفيديو..أهالي ” الأحواز ” المحتلة من إيران يهتفون لخادم الحرمين
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تظاهر أهالي منطقة الأحواز عاصمة ومركز محافظة خوزستان، المحتلة من إيران، وهم يهتفون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأظهر الفيديو قيام العشرات من الأهالي المتظاهرين ضد الاحتلال الإيراني بالهتاف قائلين: شد حيلك بينا سلمان.
يُذكر أن منطقة الأحواز شهدت، اليوم تظاهرات، للأسبوع الثاني؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من تعسف واضطهاد على يد سلطات الاحتلال الإيرانية.
شاهد أهالي #الأحواز_العربية المحتلة من قبل #النظام_الإيراني_الإرهابي يهتفون بـ (شد حيلك بينا سلمان).
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هؤلاء العرب الاشراف هم من يستحقون الدعم المعنوي والسياسي والمالي السعودي .. وليس الحاقدين والحاسدين #الصهاينة_العرب ناكرين المعروف. pic.twitter.com/B4WpYOGXXd
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 16, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6092 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله ينصركم على حكم الملالي الطغاة الاوغاد راس الارهاب في المنطقة الفجرة الكفرة